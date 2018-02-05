Португалия: выходной на Карнавал

Понедельник, 05 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: выходной на Карнавал

Посещение государственных учреждений 13 февраля придется отменить.

Дело в том, что премьер-министр Антониу Кошта подписал приказ, в соответствии с которым правительство предоставляет госслужащим выходной день, приуроченный к празднику Карнавала, во вторник, 13 февраля.

Как говорится в документе, «хотя Карнавал не фигурирует в списке обязательных праздников, предусмотренных законом», правительство понимает, что «в Португалии имеет место укоренившаяся традиция организации праздничных мероприятий в этот период».

В свою очередь, региональное правительство Мадейры во главе с Мигелем Албукерке пошло еще дальше и решило предоставить госслужащим выходные во вторник Карнавала и утром следующего дня. Отметим, что в карнавальных шествиях в Фуншале примут участие 11 групп, между которыми правительство намерено распределить 257 тыс. евро.

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