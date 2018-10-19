Португалия: выплата для инвалидов охватит и совершеннолетних

Согласно действующим условиям доступа, сегодня на него могут претендовать лица старше 18 лет с подтвержденной инвалидностью от 60% и более.

Однако в течение первой половины 2019 года правительство намерено пересмотреть условия предоставления этой поддержки с тем, чтобы распространить ее на несовершеннолетних инвалидов, т.е. кому еще не исполнилось 18 лет.

Ожидается, что мера будет реализована во второй половине следующего года.

Напомним, что PSI включает базовый компонент (сomponentebase), размер которого периодически индексируется и в настоящее время составляет 269,08 евро, и новой надбавки - complemento, которую можно запросить с 1 октября 2018 года.

В конце сентября сomponentebase PSI получали 83 тысячи человек. Вместе с тем, насчитывалось более 3 тысяч человек с инвалидностью от 60 до 79%, которые формально имеют право на базовый компонент, но не получают ничего по той причине, что их доход от трудовой деятельности (из расчета 14 годовых выплат, включая рождественское пособие и отпускные) превышает 643 евро в месяц.

Напомним, что для лиц с инвалидностью 80% и более размер их доходов для сomponente base не имеет значения, и эта сумма им выплачивается в максимальном размере - 269,08 евро.

В свою очередь, в отличие от сomponente base, при определении суммы complemento, которая, как планируется, начнется выплачиваемой бенефициарам в марте 2019 года, учитываются доходы всех членов семьи домохозяйства (супруга/и, детей, родителей, братьев/сестер). Максимальная сумма complemento составляет 431,32 евро.