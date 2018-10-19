Португалия: выплата для инвалидов охватит и совершеннолетних

Пятница, 19 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: выплата для инвалидов охватит и совершеннолетних

Социальное пособие по интеграции (prestação social de inclusão) было введено в 2017 году.

Согласно действующим условиям доступа, сегодня на него могут претендовать лица старше 18 лет с подтвержденной инвалидностью от 60% и более.

Однако в течение первой половины 2019 года правительство намерено пересмотреть условия предоставления этой поддержки с тем, чтобы распространить ее на несовершеннолетних инвалидов, т.е. кому еще не исполнилось 18 лет.

Ожидается, что мера будет реализована во второй половине следующего года.

Напомним, что PSI включает базовый компонент (сomponentebase), размер которого периодически индексируется и в настоящее время составляет 269,08 евро, и новой надбавки - complemento, которую можно запросить с 1 октября 2018 года.

В конце сентября сomponentebase PSI получали 83 тысячи человек. Вместе с тем, насчитывалось более 3 тысяч человек с инвалидностью от 60 до 79%, которые формально имеют право на базовый компонент, но не получают ничего по той причине, что их доход от трудовой деятельности (из расчета 14 годовых выплат, включая рождественское пособие и отпускные) превышает 643 евро в месяц.

Напомним, что для лиц с инвалидностью 80% и более размер их доходов для сomponente base не имеет значения, и эта сумма им выплачивается в максимальном размере - 269,08 евро.

В свою очередь, в отличие от сomponente base, при определении суммы complemento, которая, как планируется, начнется выплачиваемой бенефициарам в марте 2019 года, учитываются доходы всех членов семьи домохозяйства (супруга/и, детей, родителей, братьев/сестер). Максимальная сумма complemento составляет 431,32 евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: первый городской парк для собак

      О проекте объявил муниципалитет Порту.

      Подробнее

    • Португалия: выплата для инвалидов охватит и совершеннолетних

      Социальное пособие по интеграции (prestação social de inclusão) было введено в 2017 году.

      Подробнее

    • Испания: в больницах смотреть телевизор можно будет бесплатно

      Совет по здравоохранению Валенсии работает над тем, чтобы сделать услугу просмотра телевизора в больницах региона бесплатной.

      Подробнее

    • Испания: женские тела больше не будут использовать для рекламы

      Клубы на Ибице больше не будут использовать женские тела для рекламы.

      Подробнее

    • Италия: Сальвини поучаствовал в конференции промышленников в Москве

      Вице-премьер Италии использует Москву в качестве рычага для оказания давления на Брюссель.

      Подробнее

    • Глава пакистанских военных встретился с министром обороны Италии

      Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва посетил Италию и встретился с главой оборонного ведомства страны.

      Подробнее

    • Uber будет помогать искать работу

      Американский агрегатор такси Uber создал новый сервис по поиску временной работы и сотрудников для фриланса.

      Подробнее

    • Знаменитый повар раскрыл секрет идеального гамбургера

      Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как приготовить идеальный гамбургер.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья