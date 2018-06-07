Португалия: выселение - невозможно

Законопроект PS, представленный Ассамблее Республики 27 апреля с.г., направлен на установление «чрезвычайного и переходного режима защиты пожилых людей или инвалидов, которые являются арендаторами и находятся на одном месте более 15 лет».

В рамках голосования по предложению социалистов было решено, что этот чрезвычайный и переходный режим будет действовать до 31 марта 2019 г. и применяться к аренде жилья, арендатор которого, на дату вступления в силу настоящего закона, проживает в арендуемом помещении более 15 лет, имеет возраст 65 лет и старше или степень инвалидности, равную или превышающую 60%».

В случаях, охваченных законом, можно временно приостановить периоды денонсации (расторжения) и возражения против возобновления контрактов арендодателями.

Исключением из этого чрезвычайного и переходного режима являются ситуации, когда имеет место компенсация, выплачиваемая арендатору за продление или прекращение аренды или когда заключен договор, предусматривающий выплату такой компенсации, за исключением случаев, когда «арендатор уведомляет арендодателя об отказе от указанной компенсации в течение срока, установленного для этой цели, с возмещением полученных сумм».

Законопроект PS также исключает случаи, когда прекращение договора об аренде определяется окончательным решением суда.