Португалия: выставка «Искушение эпохи Модерна» в Лиссабоне
Национальный Музей Современного Искусства Шиаду, Лиссабон, открывает свои двери для выставки «Искушение эпохи Модерна».
Экспозиция (куратор Мария де Айреш Силвейра) призвана подчеркнуть значение литературы как первоисточника для новых художественных проектов середины XIX века, рожденных дерзким духом новизны.
Выставка знакомит с уникальным собранием работ, созданных в период с 1850 - х гг. и до наших дней, начиная с полотен знаменитых художников Группы Льва, кружка живописцев, которые собирались в пивном баре «Золотой Лев», в Лиссабоне.
Успех и распространение живописи натурализма в Португалии связано с именами Силва Порту, Жузе Мальоа, братьев Рафаэла и Колумбану Бордалу Пиньейру.
Время проведения: до 15 апреля 2018 года
Место проведения: Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa