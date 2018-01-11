Португалия: выставка «Искушение эпохи Модерна» в Лиссабоне

Экспозиция (куратор Мария де Айреш Силвейра) призвана подчеркнуть значение литературы как первоисточника для новых художественных проектов середины XIX века, рожденных дерзким духом новизны.

Выставка знакомит с уникальным собранием работ, созданных в период с 1850 - х гг. и до наших дней, начиная с полотен знаменитых художников Группы Льва, кружка живописцев, которые собирались в пивном баре «Золотой Лев», в Лиссабоне.

Успех и распространение живописи натурализма в Португалии связано с именами Силва Порту, Жузе Мальоа, братьев Рафаэла и Колумбану Бордалу Пиньейру.

Время проведения: до 15 апреля 2018 года

Место проведения: Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa