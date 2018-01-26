Португалия: выставка «Limiar da Vida»
В Сан-Жуау-да-Мадейра (São João da Madeira) проводится выставка «Порог Жизни», на которой представлены работы 56 различных художников.
Куратор выставки Педру Лапа (Pedro Lapa).
Экспонируются произведения из коллекции Норлинды и Жозе Лима (Norlinda e José Lima), распределенные по семи тематическим разделам: от простых и фрагментарных представлений о теле до конструирования форм и загадок мира, отправной точкой которого служит искусство. В то же время разнообразие способов отношений с жизнью делает жизнь не источником искусства, а его порогом.
Время проведения: до 1 апреля
Место проведения: Núcleo de Arte da Oliva Creative Factory, São João da Madeira