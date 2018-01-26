Португалия: выставка «Limiar da Vida»

Пятница, 26 Январь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: выставка «Limiar da Vida»

В Сан-Жуау-да-Мадейра (São João da Madeira) проводится выставка «Порог Жизни», на которой представлены работы 56 различных художников.

Куратор выставки Педру Лапа (Pedro Lapa).

Экспонируются произведения из коллекции Норлинды и Жозе Лима (Norlinda e José Lima), распределенные по семи тематическим разделам: от простых и фрагментарных представлений о теле до конструирования форм и загадок мира, отправной точкой которого служит искусство. В то же время разнообразие способов отношений с жизнью делает жизнь не источником искусства, а его порогом.

Время проведения: до 1 апреля

Место проведения: Núcleo de Arte da Oliva Creative Factory, São João da Madeira

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