Португалия: выставка «Поезда в Бейра-Алта»
Выставка «Поезда в Бейра-Алта» проводится в Музее Электричества в Сейя.
Выставка организована при поддержке Национального Железнодорожного Музея и ориентирована на сферу железнодорожного транспорта. На ней представлено 40 экспонатов, которые рассказывают об определенном маршруте последней четверти XIX века, когда поезд связал Фигейра-да-Фож с Вилар-Формозу.
Особое внимание в экспозиции уделяется Линии Бейра-Алта, построенной 135 лет назад, ее актуальности с точки зрения эмиграции и туризма, развития промышленности, внутренних перевозок людей и товаров.
Время проведения: до 15 марта 2018 года
Место проведения: Museu Natural da Electricidade, Seia