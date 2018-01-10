Португалия: выставка «Поезда в Бейра-Алта»

Выставка организована при поддержке Национального Железнодорожного Музея и ориентирована на сферу железнодорожного транспорта. На ней представлено 40 экспонатов, которые рассказывают об определенном маршруте последней четверти XIX века, когда поезд связал Фигейра-да-Фож с Вилар-Формозу.

Особое внимание в экспозиции уделяется Линии Бейра-Алта, построенной 135 лет назад, ее актуальности с точки зрения эмиграции и туризма, развития промышленности, внутренних перевозок людей и товаров.

Время проведения: до 15 марта 2018 года

Место проведения: Museu Natural da Electricidade, Seia