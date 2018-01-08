Португалия: выставка «Умная рука» в Амадоре

Понедельник, 08 Январь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: выставка «Умная рука» в Амадоре

Выставка «Умная рука» Ракел Роке Гамейру (1889-1970) проводится в доме Роке Гамейру.

Дом Роке Гамейру впервые представляет ретроспективный обзор творчества художницы, которая дебютировала как иллюстратор книги для детей «Традиционные португальские сказки» Аны-де-Каштру-Озориу, отмечая явное влияние английской школы иллюстрации.

Выставка освещает такие темы, как биографический контекст, изображение обычаев и традиций, карикатура, иллюстрирование и графика, растительный мир.

Время проведения: до 25 февраля 2018 года

Место проведения: Casa Roque Gameiro, Amadora

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