Португалия: вызволили кошек...

Вторник, 31 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: вызволили кошек...

К счастью, животных удалось спасти.

Операцию провел Отдел по расследованию экологических преступлений и административных правонарушений Территориального командования Лиссабона GNR при содействии ассоциации «Adoro Mimos», муниципального ветеринарного управления Мафры и Управления здравоохранения.

 Благодаря стражам порядка из дома пожилой супружеской пары в Мафре удалось вызволить 54 кошки и поместить их в приют. Пенсионеры подозреваются в жестоком обращении с домашними животными, что является преступлением.

Полиция прибыла на место по сигналу неравнодушных граждан, в котором «сообщалось о жестоком обращении с домашними животными», и военнослужащие GNR провели осмотр резиденции, где обнаружили наличие «антисанитарных условий содержания животных и угрозы для общественного здоровья.

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