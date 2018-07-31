Португалия: вызволили кошек...

Операцию провел Отдел по расследованию экологических преступлений и административных правонарушений Территориального командования Лиссабона GNR при содействии ассоциации «Adoro Mimos», муниципального ветеринарного управления Мафры и Управления здравоохранения.

Благодаря стражам порядка из дома пожилой супружеской пары в Мафре удалось вызволить 54 кошки и поместить их в приют. Пенсионеры подозреваются в жестоком обращении с домашними животными, что является преступлением.

Полиция прибыла на место по сигналу неравнодушных граждан, в котором «сообщалось о жестоком обращении с домашними животными», и военнослужащие GNR провели осмотр резиденции, где обнаружили наличие «антисанитарных условий содержания животных и угрозы для общественного здоровья.