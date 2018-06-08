Португалия: Ярмарка лошадей

Пятница, 08 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Ярмарка лошадей

На берегах реки Лима на севере Португалии в июне проходит одно из главных на севере страны мероприятий, посвященных разведению лошадей.

Конезаводческая традиция, существующая в Понте-де-Лима, вылилась в проведение здесь «Ярмарки лошадей» – события, которое привлекает большое число посетителей и участников, как португальских, так и иностранных, включая тех, кто разводит чистопородных коней. В рамках ярмарки проходят с участием известных спортсменов этапы национальных соревнований по драйвингу упряжкой лошадей, хорсболу и преодолению препятствий.

Помимо конноспортивных соревнований, в программу «Ярмарки лошадей» входят также гастрономический конкурс, экспозиция народных промыслов и выступления артистов.

Время проведения: с 28 июня по 1 июля

Место проведения: Expolima, Ponte de Lima

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