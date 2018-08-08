Португалия: ярмарка Святого Матфея
Вольная ярмарка в средневековом городе Визеу превратилась сегодня в праздник музыки, фольклора, народного искусства, гастрономии и веселья.
Обязательно воспользуйтесь возможностью побывать на красочных и шумных представлениях на ярмарке, конных скачках, велопробегах и конкурсах рыбной ловли и посмотреть на прыжки с парашютом и фигуры высшего пилотажа на аэродроме Гонсалвеш Лобату, а также на соревнования по атлетизму и на много многое другое.
Все это можно увидеть на Ярмарке Святого Матфея прямо в центре Визеу.
Время проведения: с 9 августа по 16 сентября
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!