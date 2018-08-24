Португалия: ярмарка Святого Матфея

Обязательно воспользуйтесь возможностью побывать на красочных и шумных представлениях на ярмарке, конных скачках, велопробегах и конкурсах рыбной ловли и посмотреть на прыжки с парашютом и фигуры высшего пилотажа на аэродроме Гонсалвеш Лобату, а также на соревнования по атлетизму и на много многое другое.

Все это можно увидеть на Ярмарке Святого Матфея прямо в центре Визеу.

Время проведения: до 16 сентября

Место проведения: Viseu