Португалия: ярмарка в Эворе

В этом месте ежемесячно собираются местные жители и гости столицы Алентежу, здесь они могут встретить и приобрести всего понемногу: фрукты, овощи, мясо, рыбу, традиционные гастрономические продукты города и региона, одежду, обувь, бижутерию, украшения и многое другое. Ярмарка создает приятные моменты радости и общения.

Время проведения: 13 марта

Место проведения: Rossio de São Brás, Évora