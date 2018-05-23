Португалия: юбилей Экспо-98 отпразднуют мультимедийным шоу

Туристическая ассоциация Лиссабона (ATL) при поддержке Лиссабонского муниципалитета и Компании по управлению оборудованием и культурной анимации (EGEAC) подготовила к знаменательной дате ряд мероприятий, которые пройдут с 25 мая по 2 июня.

В частности, будет организовано красочное мультимедийное шоу: с водного экрана длиной 30 метров и высотой 10 метров, установленного на железобетонном козырьке Павильона Португалии, будут проецироваться фотографии и видеоролики, посвященные самым ярким моментам Экспо-98. Мультимедийная подборка будет сопровождаться саундтреком с фрагментами из «Pangea» - музыкальной темы Экспо-98 в исполнении Нуну Ребелу.

Шоу будет состоять из трех частей с «закадровым» авторским текстом Эдуарду Регу. Часть первая напомнит о восстановлении этого пространства в восточной зоне Лиссабоне, часть вторая посвящена четырем месяцам, в течение которых проходила выставка, а заключительная часть раскроет нынешнюю жизнь Парка Наций сегодня, два десятилетия спустя. Так, Павильон Португалии, один из экслибрисов Всемирной выставки, спроектированный известным архитектором Сиза Виейра, вскоре поступит в распоряжение Лиссабонского университета.

Начало мультимедийного шоу - в 21.30 и в 22.30.

Также в Павильон Португалии вернутся девять «ольярапуш» (olharapos), сконструированные британцами Кевином Плумом и Кэмпбеллом Ручаном. Эти мистические существа, напоминающие циклопа или летающего единорога с крыльями пегаса и приводимые в движение актерами, произвели настоящий фурор во время проведения Экспо-98. Теперь они снова «поработают» аниматорами.

Не забыта и забавная кукла Жил с высокой челкой - официальный талисман Экспо-98.

Также в рамках празднований организаторы мероприятия предложат различные культурные программы, уличные выставки в течение дня, водные вулканы, прогулку по канатной дороге, зрелищный световой спектакль, фейерверк Aquamatrix в вечернее время и еще много всего интересного.

Кроме того, стоит посетить одну из самых ярких достопримечательностей Экспо-98 - Океанариум, который продолжает восхищать посетителей, как в первый день открытия в 1998 году и который портал Trip Advisor признал лучшим в мире.

В выставке Экспо-98, проходившей под девизом «Океаны: наследие для будущего», участвовали 146 стран со своим павильонами, где они представляли свою историю, культуру и гастрономию, а также 14 международных организаций. За четыре месяца выставку посетили более девяти миллионов человек, в том числе 38 глав государств.