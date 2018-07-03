Португалия: «Ювентус» предлагает Роналду 30 миллионов евро

Ранее об интересе «Старой синьоры» к португальскому форварду сообщило итальянское издание Tuttosport. Marca утверждает, что итальянский клуб достиг устной договоренности с 33-летним Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался от предложенного «Реалом» повышения зарплаты, в результате которого форвард зарабатывал бы около 32,5 миллиона в год с учетом бонусов, поскольку хочет получать фиксированную зарплату в размере более 30 миллионов евро без всяких дополнительных условий, пишет РИА Новости.

Кроме того, сообщалось, что чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» готов предложить футболисту контракт с годовой зарплатой в 45 миллионов. Интерес к португальцу проявляют «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». По данным СМИ, форвард добился снижения суммы отступных до 120 миллионов евро, чтобы облегчить уход из клуба.

Криштиану Роналду в минувшем сезоне провел в составе «Реала» 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира сборная Португалии дошла до 1/8 финала, уступив команде Уругвая. Роналду записал на свой счет четыре мяча.