Португалия: за что убили Грилу

Напомним, что его полностью обнаженное обезображенное тело с мусорным мешком на голове, уже в состоянии разложения, было найдено (спустя более месяца после исчезновения Луиша) местным жителем на пустыре возле Estrada Municipal 1070, в муниципалитете Авиш (район Порталегре), в 130 км от дома в Cachoeiras, муниципалитет Вила-Франка-де-Шира, где Луиш проживал вместе со своей женой, 42-летней Розой.

На днях в деле всплыли новые обстоятельства, вследствие которых по подозрению в убийстве были задержаны Роза Грилу и 42-летний судебный исполнитель, работающий в Campus de Justiça, Антониу Жоакинь, проживающий в Алверке, которые «в течение многих лет поддерживали тесные отношения», а по некоторым данным - были любовниками.

У полиции есть «веские основания» полагать, что Луиш Грилу был убит 15 июля - т.е. за день до того, как Роза объявила об его исчезновении - выстрелом в голову в своем доме, и преступление было совершено в «соавторстве» Розой Грилу и Антониу Жоакинь. Однако степень ответственности каждого из них еще предстоит установить в ходе расследования.

В качестве причины преступления называются «финансовые и сентиментальные мотивы».

По словам следователей, «есть все основания полагать, что убийство было преднамеренным, а не импульсивным». Поскольку пуля застряла в голове, следователям известно, что выстрел был произведен из оружия калибра 7,65 калибра, зарегистрированного на имя Антониу Жоакинь. Предполагаемое оружие преступления уже изъято следователями.

Двое подозреваемых, которым предъявлены обвинения в совершении таких преступлений, как квалифицированное убийство, осквернение трупа и хранение запрещенного оружия, будут заслышаны судьей, который определит адекватную меру пресечения.

Напомним, что супруга Луиша утверждала, что он отправился на тренировку на своем велосипеде и пропал. Однако из-за ряда нестыковок - в частности, велосипед спортсмена так и не был найден - следователи усомнились в правдивости показаний женщины и после более чем двух месяцев сбора различных показаний и улик теперь могут с абсолютной уверенностью утверждать, что они - «на правильном пути».