Португалия: за газовым баллоном - в Испанию

Португальцы, проживающие в приграничных с Испанией районах, отправляются за покупками по более низким ценам в соседнюю страну. Там же запасаются газовыми баллонами и заполняют топливный бак автомобиля.

Если в Португалии 13-килограммовый баллон газа-бутана стоит, в среднем, 26 евро (но цена может доходить и до 29 eвро), то, по данным агентства Lusa, в Испании тот же самый продукт можно купить почти в два раза дешевле. К примеру, если сравнивать португальские города Каштру Марим и Вила-Реал-де-Санту-Антониу и испанский Айямонте (Ayamonte), расположенный по другую сторону реки Гвадиана - достаточно переехать мост, то у «соседей» баллон можно купить приблизительно за14 евро.

Как рассказал житель г. Вила-Реал-де-Санту-Антониу Карлуш Рамалью, он уже много лет ездит в Айямонте заправляться и закупать газовые баллоны. Португалец говорит, что полученная экономия компенсирует расходы на дизельное топливо на 15-километровую поездку через международный мост через Гвадиану и затраты времени на дорогу - «10 минут туда и 10 минут обратно».

Бизнесмен из Алгарве Рикарду Каштру также отметил разницу в ценах по обе стороны границы, заявив, что, к примеру, стоимость баллона в португальском городе Каштру Маринь, где он проживает, составляет 29 евро, а в испанском Айямонте - 14,60 евро, а литра дизельного топлива - соответственно, 1,60 и 1,20 евро.

Рикарду Каштру также рассказал, что привозит из Испании «множество вещей, таких как напитки», потому что «там все намного дешевле, чем в Португалии».

«Например, как-то я приехал в испанский супермаркет «Меркадону» и потратил 200 евро на крепленые напитки, а затем время от времени мне приходится покупать абсолютно те же самые напитки в Португалии - из-за счетов-фактур, которые мне нужны для отчетности, и я заплатил почти 600. То есть разница почти в 300 евро », - поведал Рикарду Каштру.