Португалия: «За иной закон о гражданстве»

На прошлой неделе активисты организовали митинг перед зданием парламента и не исключают дальнейших действий в будущем. Их требования давно известны, но остаются без внимания. Они утверждают, что те, кто родился в Португалии, должны быть португальцами, и точка, а также критикуют то, каким образом проходил последний процесс внесения поправок в Закон о гражданстве Ассамблеей Республики. Активисты критикуют фракции BE и PCP за то, что они не оказали должной поддержки, чтобы закон был справедливым для тех, кто родился и всегда жил в Португалии, но которым систематически отказывают в гражданстве.

«Мы хотим, чтобы все родившиеся в Португалии, независимо от происхождения и легального статуса родителей, считались гражданами Португалии при рождении», - заявляет Жозе Перейра, один из организаторов движения.

Отметим, что последняя поправка к закону, принятая в апреле с.г., предусматривает, что все дети иностранцев, которые легально проживали в стране более двух лет, будут признаваться португальцами по рождению, за исключением если они этого не захотят.

А родители португальских граждан могут запросить гражданство, если они прожили в Португалии не менее пяти лет. Также законом было определено освобождение от сдачи экзамена по португальскому языку для лиц, родившихся в португалоязычных странах. Однако поправки не имеют обратной силы.

Среди других требований участников движения - изменить правовой статус лиц, родившихся в Португалии в период с 1981 по 2006 годы, когда закон о гражданстве перестал предусматривать принцип iussoli (согласно которому гражданство признается в соответствии с местом рождения) в полной мере. «Многих людей, родившихся в Португалии от отцов и матерей из Мозамбика, Анголы, Гвинеи и Кабо-Верде, Португальское государство рассматривает как иммигрантов на своей территории, хотя они и родились здесь», - поясняет Жозе Перейра.

Третье требование движения, включающего более 20 организаций по поддержке иммигрантов, состоит в том, чтобы граждане, приговоренные к наказанию в виде лишения свободы на срок, равный или превышающий три года, не были лишены доступа к португальскому гражданству. «Эти люди в настоящее время не могут получить доступ к гражданству, что представляет собой двойное наказание», - говорит Жозе Перейра, добавляя, что «Конституция предусматривает социальную реинтеграцию всех тех, кто отбыл наказание».