Португалия: забастовка работников Minipreço

Четверг, 26 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: забастовка работников Minipreço

Межпрофсоюзная конфедерация работников супермаркетов CGTP объявила о забастовке.

Акция протеста работников Minipreço назначена на 27 апреля. Сотрудники супермаркета требуют «улучшения условий труда, достойного графика работы, прекращения дискриминации по заработной плате и передачи магазинов третьим лицам».

В частности, персонал Minipreço требует, чтобы «руководство нанимало больше работников, чтобы их рабочий график позволял сочетать профессиональную и личную жизнь и чтобы максимальная ежедневная часовая нагрузка составляла не более восьми часов».

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