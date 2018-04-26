Португалия: забастовка работников Minipreço

Акция протеста работников Minipreço назначена на 27 апреля. Сотрудники супермаркета требуют «улучшения условий труда, достойного графика работы, прекращения дискриминации по заработной плате и передачи магазинов третьим лицам».

В частности, персонал Minipreço требует, чтобы «руководство нанимало больше работников, чтобы их рабочий график позволял сочетать профессиональную и личную жизнь и чтобы максимальная ежедневная часовая нагрузка составляла не более восьми часов».