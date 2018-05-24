Португалия: забастовка железнодорожников

Четверг, 24 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: забастовка железнодорожников

Работники ж/д компаний CP, Medway и Takargo проведут акцию протеста.

Забастовка назначена на 4 июня. Соответствующее уведомление обнародовано шестью профсоюзами ж/д сектора.

Железнодорожники выступают против внесения изменений в Общий регламент безопасности (RGS), направленных на снижение эксплуатационных расходов, в частности, чтобы поезда могли циркулировать только с одним машинистом.

В настоящее время поезда всегда сопровождают два машиниста, за исключением компании Fertagus, где на участке между Setúbal и Pragal, согласно RGS, может находиться только один машинист.

Представитель профсоюза Луиш Браву заявил, что «поправки к RGS, которые обсуждались в последние месяцы, оставляют открытой возможность для ж/д операторов решать, сколько машинистов будет в поездах - один или два».

«Движение поездов только с одним машинистом ставит под угрозу безопасность железных дорог - работников, пассажиров и грузов, и поэтому в RGS не должно быть никаких вариантов», - утверждает Луиш Браву.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: забастовка железнодорожников

      Работники ж/д компаний CP, Medway и Takargo проведут акцию протеста.

      Подробнее

    • В Португалии двухлетний мальчик из Москвы впал в кому

      Двухлетний мальчик из Москвы впал в кому во время отдыха в Португалии.

      Подробнее

    • Испания: Сапатеро купил дом на Лансароте за полмиллиона евро

      После продажи в марте этого года виллы в Леоне бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро приобрел новый дом на острове Лансароте.

      Подробнее

    • Испания примет участие в кампании по борьбе с раком кожи

      Согласно последним официальным данным, каждый год в Испании регистрируется около 4 тысяч новых случаев рака кожи.

      Подробнее

    • Италия: в Риме разрушается фонтан Бернини

      Фонтан «Лодочка», разрушили водоросли и грязь.

      Подробнее

    • Италия: названа самая грязная столица Европы

      В рейтинге удовлетворенности чистотой городков Рим занимает последнее место в ЕС.

      Подробнее

    • Светлана Лобода родила дочь лидеру Rammstein

      Украинская певица Светлана Лобода родила ребенка лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну.

      Подробнее

    • Перечислены главные причины гибели в отпусках

      Составлен рейтинг самых распространенных причин гибели туристов во время отпуска.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе