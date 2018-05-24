Португалия: забастовка железнодорожников

Забастовка назначена на 4 июня. Соответствующее уведомление обнародовано шестью профсоюзами ж/д сектора.

Железнодорожники выступают против внесения изменений в Общий регламент безопасности (RGS), направленных на снижение эксплуатационных расходов, в частности, чтобы поезда могли циркулировать только с одним машинистом.

В настоящее время поезда всегда сопровождают два машиниста, за исключением компании Fertagus, где на участке между Setúbal и Pragal, согласно RGS, может находиться только один машинист.

Представитель профсоюза Луиш Браву заявил, что «поправки к RGS, которые обсуждались в последние месяцы, оставляют открытой возможность для ж/д операторов решать, сколько машинистов будет в поездах - один или два».

«Движение поездов только с одним машинистом ставит под угрозу безопасность железных дорог - работников, пассажиров и грузов, и поэтому в RGS не должно быть никаких вариантов», - утверждает Луиш Браву.