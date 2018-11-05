Португалия: забил мать до смерти...

Пожилая женщина была «замучена» и убита своим собственным сыном.

По данным прокуратуры, «в течение нескольких часов подозреваемый жестоко избивал свою мать, которая в результате скончалась». Уточняется, что, в частности, сын нанес несколько ударов в лицо и голову, а также что насилие произошло через несколько часов после того, как жертва отметила свое 86-летие.

Якобы, Луиш Шавьер «сделал это под предлогом избавления от некой сущности, связанной с дьяволом».

Ответчик описывает ситуацию как своего рода «экзорцизм», но прокуратура заявляет, что «убийца совершил преступление сознательно, зная, что он причиняет физическую боль своей матери». Кроме того, следствие пришло к выводу, что «подсудимый использовал шариковую ручку, чтобы проткнуть глаза и шею матери».