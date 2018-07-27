Португалия: задержан директор SEF
Информацию об народовало агентство Lusa со ссылкой на источник, связанный с SEF.
Согласно ей, глава отделения SEF в Албуфейре задержан по подозрению в коррупции.
Задержание было произведено вследствие обысков, проведенных Уголовной полицией (PJ) SEF Албуфейры.
Подробности задержания не уточняются.
Вместе с тем, сообщается, что задержание происходило в присутствии сотрудников отделения SEF в Албуфейре.
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