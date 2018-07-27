Португалия: задержан директор SEF

Согласно ей, глава отделения SEF в Албуфейре задержан по подозрению в коррупции.

Задержание было произведено вследствие обысков, проведенных Уголовной полицией (PJ) SEF Албуфейры.

Подробности задержания не уточняются.

Вместе с тем, сообщается, что задержание происходило в присутствии сотрудников отделения SEF в Албуфейре.