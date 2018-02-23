Португалия: задержаны налетчики на банкоматы

Сотрудники задержали двух подозреваемых, которые, как предполагается, являются членами преступной группировки, в период с сентября по ноябрь 2016 года совершившей ограбления банкоматов в Западном регионе, прибегнув к взрыву.

Ранее, 24 января, PJ сообщила о задержании первых трех членов банды, которых обвиняют в краже денег и транспортных средств, а также причинении ущерба.

Подозреваемые похищали в Западном регионе транспортные средства, которые затем использовали в грабежах, и также «бутылки астилена», которые они использовал для взрывов банкоматов.

Преступления, признанные «насильственными», имели место в различных населенных пунктах Западного региона, в частности, в муниципалитетах Пенише, Лоуринья, Обидуш, Калдаш-да-Раинья и Порту-де-Мош.

PJ не исключает, что банда может быть замешана в других преступлениях, имевшими место в регионе в то время.

Все подозреваемые в возрасте от 23 до 46 лет ожидают суда на свободе, при условии периодической явки в полицейский участок по месту жительства.