Португалия: задушил «нерадивую» жену...

52-летний мужчина, обвинявшийся в том, что он задушил свою 50-летнюю жену до смерти, приговорен к 13 годам тюрьмы за убийство при отягчающих обстоятельствах. Отметим, что прокуратура просила назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Однако сторона защиты заявила, что будет подавать апелляцию, поскольку считает наказание чрезмерным.

Факты восходят к июлю 2017 года. Согласно обвинению прокуратуры, «в обеденное время cупруги начали ругаться из-за того, что жена не приготовила обед для мужа и сына, и поэтому муж был вынужден привезти в их дом еду, которая осталась у его матери», - говорится в документе.

По окончании трапезы супруги и их сын какое-то время смотрели телевизор, а около 16.00 сын ушел.

«Муж сидел на диване в гостиной, в то время как жена лежала на том же диване, и оба смотрели телевизор. Через десять минут женщина пошла на кухню чтобы выпить - как затем оказалось, уровень алкоголя в ее крови составлял 3,6 г/л, и снова начала ругаться с мужем. Затем она легла на диван, где находилась раньше, и заснула. Воспользовавшись тем, что женщина находилась под воздействием алкоголя и что она спала на спине, подсудимый встал с дивана, взял подушку, положил ее на лицо жертвы и начал душить, пока он не почувствовал, что ее тело стало неподвижным. После совершения преступления мужчина несколько дней скрывался», - говорится в документе прокуратуры.

Обвиняемый и жертва были женаты в течение 29 лет, у них трое детей.

При зачтении приговора председательствующий судья обосновал наличие отягчающих обстоятельств «любовными отношениями», которые связывали пару 29 лет назад, а также фактом, что обвиняемый «воспользовался для совершения преступления тем, что женщина была распростерта на диване», после чего ушел, равнодушный к ее судьбе».

Судья пояснил, что убийство при отягчающих обстоятельствах карается лишением свободы на срок от 12 до 25 лет, отметив, что при вынесении приговора суд «принял во внимание проблемы с алкоголем, имевшие место у женщины, что было доказано в суде и что повлияло на отношения пары и психическое состояние жертвы».

Судья добавил, что «частичное признание обвиняемого» во время судебного разбирательства позволило суду признать как «доказанные и не доказанные» наиболее важные факты, которые фигурировали в обвинительном заключении Государственной прокуратуры.

По окончании заседания адвокат Педру Сарайва заявил журналистам, что ожидал, что преступление будет квалифицировано как «убийство в состоянии аффекта».