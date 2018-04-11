Португалия: задушил «нерадивую» жену...

Среда, 11 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: задушил «нерадивую» жену...

Суд Виана-ду-Каштелу вынес приговор.

52-летний мужчина, обвинявшийся в том, что он задушил свою 50-летнюю жену до смерти, приговорен к 13 годам тюрьмы за убийство при отягчающих обстоятельствах. Отметим, что прокуратура просила назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Однако сторона защиты заявила, что будет подавать апелляцию, поскольку считает наказание чрезмерным.

Факты восходят к июлю 2017 года. Согласно обвинению прокуратуры, «в обеденное время cупруги начали ругаться из-за того, что жена не приготовила обед для мужа и сына, и поэтому муж был вынужден привезти в их дом еду, которая осталась у его матери», - говорится в документе.

По окончании трапезы супруги и их сын какое-то время смотрели телевизор, а около 16.00 сын ушел.

«Муж сидел на диване в гостиной, в то время как жена лежала на том же диване, и оба смотрели телевизор. Через десять минут женщина пошла на кухню чтобы выпить - как затем оказалось, уровень алкоголя в ее крови составлял 3,6 г/л, и снова начала ругаться с мужем. Затем она легла на диван, где находилась раньше, и заснула. Воспользовавшись тем, что женщина находилась под воздействием алкоголя и что она спала на спине, подсудимый встал с дивана, взял подушку, положил ее на лицо жертвы и начал душить, пока он не почувствовал, что ее тело стало неподвижным. После совершения преступления мужчина несколько дней скрывался», - говорится в документе прокуратуры.

Обвиняемый и жертва были женаты в течение 29 лет, у них трое детей.

При зачтении приговора председательствующий судья обосновал наличие отягчающих обстоятельств «любовными отношениями», которые связывали пару 29 лет назад, а также фактом, что обвиняемый «воспользовался для совершения преступления тем, что женщина была распростерта на диване», после чего ушел, равнодушный к ее судьбе».

Судья пояснил, что убийство при отягчающих обстоятельствах карается лишением свободы на срок от 12 до 25 лет, отметив, что при вынесении приговора суд «принял во внимание проблемы с алкоголем, имевшие место у женщины, что было доказано в суде и что повлияло на отношения пары и психическое состояние жертвы».

Судья добавил, что «частичное признание обвиняемого» во время судебного разбирательства позволило суду признать как «доказанные и не доказанные» наиболее важные факты, которые фигурировали в обвинительном заключении Государственной прокуратуры.

По окончании заседания адвокат Педру Сарайва заявил журналистам, что ожидал, что преступление будет квалифицировано как «убийство в состоянии аффекта».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: задушил «нерадивую» жену...

      Суд Виана-ду-Каштелу вынес приговор.

      Подробнее

    • Португалия: президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов

      Президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов, не согласившихся с его критикой.

      Подробнее

    • Испания: мэр Аликанте ушел в отставку

      Мэр Аликанте Габриэль Эчаварри, представляющий социалистическую партию, официально подал в отставку из-за судебных разбирательств.

      Подробнее

    • Испания: здание Capitol в Мадриде признано культурной ценностью

      Совет правительства Мадридского сообщества на этой неделе присвоил зданию Capitol статус представляющего культурный интерес.

      Подробнее

    • Итальянская область Венето потребовала отмены антироссийских санкций‍

      Власти итальянской области Венето проголосовали против антироссийских санкций.

      Подробнее

    • Италия: турист из Японии скончался в Пизанской башне

      Печальный инцидент случился утром 10 апреля.

      Подробнее

    • Миллионы пользователей Android попались на опасную уловку

      Сотрудники компании ESET нашли в магазине Google Play 35 поддельных антивирусов, которые представляют угрозу для безопасности пользователей.

      Подробнее

    • Китай воссоздаст висячие сады Семирамиды

      В Шанхае планируется построить торговый центр, своими очертаниями напоминающий одно из семи чудес света - висячие сады Семирамиды.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!