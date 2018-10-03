Португалия: закон об электронной валюте

Новый декрет-закон вносит в национальное законодательство европейскую директиву, устанавливающую правовой режим платежных услуг и электронных валют.

Cогласно заявлению Совета министров, «декрет-закон направлен на создание европейского платежного рынка, позволяющего получать доступ к банковским данным третьей стороне в режиме реального времени, с согласия соответствующего владельца».

Отметим, что европейская директива должна вступить в силу к середине января 2019 года и обязывает банки «делиться» данными о клиентах с компаниями-конкурентами, такими как «финтех»(технологические компании финансовых услуг).

Это позволяет объединять - на одной-единственной платформе - информацию с нескольких банковских счетов, даже из разных банков.

Платежные услуги являются одним из основных и наиболее прибыльных видов деятельности банков, поэтому вступление в силу данного законодательства приведет к изменениям в традиционной банковской системе, что безусловно скажется на ее доходах.

Совет министров также одобрил декрет-закон, который вносит во внутреннее португальское законодательство европейскую директиву, которая определяет требования к доступности веб-сайтов и мобильных приложений органов и служб государственного управления.

Закон гласит, что организации, службы и органы государственного управления должны организовывать и представлять цифровую информацию как для своих веб-сайтов, так и для своих мобильных приложений, с тем чтобы облегчить доступ граждан, особенно людей с ограниченными возможностями, путем «уделения приоритетного внимания техническим реалиям, которые обеспечивают максимальную совместимость с существующими технологиями поддержки».