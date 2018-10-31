Португалия: «закон Uber» - в действии

В четверг, 1 ноября, вступает в силу закон, регулирующий деятельность электронных платформ (VDE) - Uber, Cabify, Taxify и Chauffeur Privé.

Документ, более известный как «закон Убер», устанавливает правовой режим, применимый к деятельности индивидуального и оплачиваемого пассажирского транспорта на «неопознанных» транспортных средствах с электронных платформ (VDE).

Теперь, согласно новому закону, операторы платформ обязаны выплачивать взнос (contribuição), который призван компенсировать административные издержки регулирования и мониторинга их деятельности.

Напомним, что закон об электронных платформах поступил на обсуждение в парламент в январе 2018 года и был утвержден в марте. Однако через месяц Президент Республики наложил на закон вето, и документ был снова направлен в парламент. 12 июля закон был одобрен голосами «за» партий PS, PSD и PAN и «против» BE, PCP и Verdes.