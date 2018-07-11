Португалия: закрывается легендарная кондитерская

К сожалению, на днях стало известно, что это знаковое заведение, расположенное на площади Д. Педру IV, более известной как Россиу, вскоре закроется.

Об этом сообщил вице-президент Лиссабонского муниципалитета (CML) Дуарте Кордейру. Oн рассказал, что владелец кондитерской Нуну Рошу направил письмо в городской совет Лиссабона, в котором проинформировал, что «заведение отказывается от ранее поданной заявки на участие в муниципальной программе «Магазины с историей», поскольку начало переговоры с новым арендодателем, и вскоре закроется, по крайней мере, в помещении, которое занимает сейчас».

В своем письме Нуну Рошу отмечает, что «с момента подачи заявки до сегодняшнего дня произошло несколько событий, которые оказали и продолжают оказывать негативное влияние на коммерческую эксплуатацию кондитерской Suíça, что делает невозможным ее жизнеспособность в будущем», добавив, что «закрытие запланировано уже в августе с.г.»

После объявления о закрытии Suiça инициативная группа граждан с форума Cidadania Lx решила написать письмо знаменитому испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, который имеет долю в компании MabelCapital, которая в марте купила квартал, где находится кондитерская, призвав «проявить уважение к историческому и архитектурному наследию, каковым являются старинные магазины в этой зоне».

В письме к Надалю граждане просят его сохранить кондитерскую, поясняя, что Россиу «действительно нуждается в хороших изменениях», но их нужно проводить «с вниманием к местной культуре, проницательностью в сохранении наследия из уважения к истории этого места». Что касается кондитерской Suíça, авторы письма напоминают «историческое значение» этого места, которое служило «местом встречи еврейских интеллектуалов, спасавшихся от репрессий в годы Второй мировой войны».

Дуарте Кордейру заявил, что другие легендарные торговые заведения, как ювелирный магазин Correia и магазин декораций AnaSalgueiro также ведут переговоры о закрытии.

Между тем, CML одобрил классификацию «Магазин с историей» для 44 заведений.