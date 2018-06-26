Португалия: закрываются десятки отделений CGD

Вторник, 26 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: закрываются десятки отделений CGD

О принятом решении сообщил управляющий государственного банка CGD.

«В 2018 году будут закрыты от 70 до 80 отделений CGD», - заявил Паулу Маседу.

По словам главы банка, мажоритарным акционером которого является государство,  «отделения, которые будут закрыты, были подвергнуты анализу и, помимо их деятельности и экономических показателей, были учтены такие вопросы, как доступность других отделений CGD и мобильность населения, в результате чего большинство отделений, которые будут закрыты, расположены в крупнейших городских центрах страны, с акцентом на Большом Лиссабоне и Большом Порту. Вместе с тем, банк способствует расширению взаимодействия с клиентами на расстоянии».

Напомним, что в прошлом году в результате плана реструктуризации, одобренного Брюсселем в связи с вливанием в CGD 5.000 млн евро, этот банк закрыл 64 отделения.

Уже известны, по крайней мере, 35 отделений CGD, которые будут закрыты в этом году:

Alhandra, Vila Franca de Xira

Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar

Louriçal, Alenquer

Darque, Viana do Castelo

Rua Formosa, Viseu

Abraveses, Viseu

Alves Roçadas, Vila Real

Prior Velho, Loures

Grijó, Vila Nova de Gaia

Arcozelo, Vila Nova de Gaia

Avenida Estados Unidos da América, Lisboa

Carregado, Alenquer

Avanca, Estarreja

Colos, Odemira

São Vicente da Beira, Castelo Branco

Arcozelo, Barcelos

Rio Meão, Santa Maria da Feira

Desterro, Lamego

Instituto Superior Técnico, Lisboa

ISCTE, Lisboa

Universidade de Aveiro

Rua Saraiva Carvalho (Campo de Ourique), Lisboa

Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital

Samora Correia, Benavente

Fernão Ferro, Seixal

Caniço, Santa Cruz (Madeira)

Praça da República, Coimbra

Ferreira Borges, Coimbra

Nogueira, Braga

Celeirós, Braga

São Vicente, Braga

Perafita, Matosinhos

Praça da República, Caldas da Rainha

Amato Lusitano, Castelo Branco

Sacavém, Loures

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Умер снятый с рейса в Португалии российский музыкант

      Российский музыкант Андрей Сучилин скончался из-за инфекции. 

      Подробнее

    • Португалия: закрываются десятки отделений CGD

      О принятом решении сообщил управляющий государственного банка CGD.

      Подробнее

    • В 17 провинциях Испании объявлена желтая тревога из-за жары

      Высокие температуры воздуха и сильные грозы в некоторых частях Испании стали причиной активации желтого уровня опасности в 17 провинциях и 7 автономиях.

      Подробнее

    • Испания: 20 тонн мусора собрали на пляжах Барселоны

      Более 60 тысяч человек приняли участие в субботних празднованиях фестиваля Сан-Хуан на пляжах Барселоны.

      Подробнее

    • В Италию обсуждают провал демократической партии

      Вслед за национальными выборами демократы проигрывают и местные.

      Подробнее

    • В Италии задержан мигрант, готовивший теракты в Европе

      Террористические атаки планировалось провести во Франции и Испании.

      Подробнее

    • Apple выпустила новую iOS

      Корпорация Apple выпустила публичную бета-версию iOS 12.

      Подробнее

    • Британка пришла на свадьбу с мочалкой на голове

      Пользователи сети оценили полезный совет пожилой британки Лилиан Смит (Lilian Smith), которая нашла способ сэкономить на наряде для важного мероприятия.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda