Португалия: закрываются десятки отделений CGD
О принятом решении сообщил управляющий государственного банка CGD.
«В 2018 году будут закрыты от 70 до 80 отделений CGD», - заявил Паулу Маседу.
По словам главы банка, мажоритарным акционером которого является государство, «отделения, которые будут закрыты, были подвергнуты анализу и, помимо их деятельности и экономических показателей, были учтены такие вопросы, как доступность других отделений CGD и мобильность населения, в результате чего большинство отделений, которые будут закрыты, расположены в крупнейших городских центрах страны, с акцентом на Большом Лиссабоне и Большом Порту. Вместе с тем, банк способствует расширению взаимодействия с клиентами на расстоянии».
Напомним, что в прошлом году в результате плана реструктуризации, одобренного Брюсселем в связи с вливанием в CGD 5.000 млн евро, этот банк закрыл 64 отделения.
Уже известны, по крайней мере, 35 отделений CGD, которые будут закрыты в этом году:
Alhandra, Vila Franca de Xira
Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar
Louriçal, Alenquer
Darque, Viana do Castelo
Rua Formosa, Viseu
Abraveses, Viseu
Alves Roçadas, Vila Real
Prior Velho, Loures
Grijó, Vila Nova de Gaia
Arcozelo, Vila Nova de Gaia
Avenida Estados Unidos da América, Lisboa
Carregado, Alenquer
Avanca, Estarreja
Colos, Odemira
São Vicente da Beira, Castelo Branco
Arcozelo, Barcelos
Rio Meão, Santa Maria da Feira
Desterro, Lamego
Instituto Superior Técnico, Lisboa
ISCTE, Lisboa
Universidade de Aveiro
Rua Saraiva Carvalho (Campo de Ourique), Lisboa
Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital
Samora Correia, Benavente
Fernão Ferro, Seixal
Caniço, Santa Cruz (Madeira)
Praça da República, Coimbra
Ferreira Borges, Coimbra
Nogueira, Braga
Celeirós, Braga
São Vicente, Braga
Perafita, Matosinhos
Praça da República, Caldas da Rainha
Amato Lusitano, Castelo Branco
Sacavém, Loures
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