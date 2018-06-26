Португалия: закрываются десятки отделений CGD

«В 2018 году будут закрыты от 70 до 80 отделений CGD», - заявил Паулу Маседу.

По словам главы банка, мажоритарным акционером которого является государство, «отделения, которые будут закрыты, были подвергнуты анализу и, помимо их деятельности и экономических показателей, были учтены такие вопросы, как доступность других отделений CGD и мобильность населения, в результате чего большинство отделений, которые будут закрыты, расположены в крупнейших городских центрах страны, с акцентом на Большом Лиссабоне и Большом Порту. Вместе с тем, банк способствует расширению взаимодействия с клиентами на расстоянии».

Напомним, что в прошлом году в результате плана реструктуризации, одобренного Брюсселем в связи с вливанием в CGD 5.000 млн евро, этот банк закрыл 64 отделения.

Уже известны, по крайней мере, 35 отделений CGD, которые будут закрыты в этом году:

Alhandra, Vila Franca de Xira

Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar

Louriçal, Alenquer

Darque, Viana do Castelo

Rua Formosa, Viseu

Abraveses, Viseu

Alves Roçadas, Vila Real

Prior Velho, Loures

Grijó, Vila Nova de Gaia

Arcozelo, Vila Nova de Gaia

Avenida Estados Unidos da América, Lisboa

Carregado, Alenquer

Avanca, Estarreja

Colos, Odemira

São Vicente da Beira, Castelo Branco

Arcozelo, Barcelos

Rio Meão, Santa Maria da Feira

Desterro, Lamego

Instituto Superior Técnico, Lisboa

ISCTE, Lisboa

Universidade de Aveiro

Rua Saraiva Carvalho (Campo de Ourique), Lisboa

Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital

Samora Correia, Benavente

Fernão Ferro, Seixal

Caniço, Santa Cruz (Madeira)

Praça da República, Coimbra

Ferreira Borges, Coimbra

Nogueira, Braga

Celeirós, Braga

São Vicente, Braga

Perafita, Matosinhos

Praça da República, Caldas da Rainha

Amato Lusitano, Castelo Branco

Sacavém, Loures