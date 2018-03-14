Португалия: запасы сардины удвоились

Согласно им, количество сардин в португальской прибрежной зоне (между Caminha и Cabo Espichel), чей промысел был запрещен с октября 2017 года, более чем удвоилось - до 120 тыс. тонн (в декабре 2016-го - 57 тыс. тонн). Приостановление рыбной ловли продлится до 30 апреля 2018 года. В течение действия запрета на промысел рыбаки получат финансовую поддержку от государства на сумму чуть более 600 евро.

Отраслевая ассоциации ANOPCerco оценивает результаты как «в целом весьма позитивные» и «соответствующие мерам по управлению запасами за последние четыре года», с ежегодным сокращением вылова до менее 15 тыс. тонн, в то время как в период с 2000 по 2010 год вылавливали более 60 тыс. тонн.

В конце января министр моря Ана Паула Виторину предупредила о риске того, что вылов сардин будет подчиняться квоте Сообщества, если Португалия и Испания не будут строго контролировать объемы ловли.

За последнее десятилетие объемы вылова упали со 106 тысяч тонн в 2006 году до 22 тысяч в 2016 году.