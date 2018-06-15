Португалия: заработки домработниц растут

Пятница, 15 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: заработки домработниц растут

Новая тенденция cвязана с туристическим бумом.

Речь, в частности, идет о квартирах в жилых домах, которые сдаются в краткосрочную аренду туристам (т.н. alojamento local).

 В этом бизнесе, где порядок и чистота функционируют как визитная карточка, найти кого-то, кто выполняет работу по дому, становится все дороже.

«Если в годы кризиса удавалось найти домработниц за 8-10 евро в час, то сегодня никто не работает менее чем за 12 евро, а некоторые просят 15-16 евро», - говорит Нуну Матейш, владелец двух коттеджей в Албуфейре, которые он сдает туристам. В Лиссабоне цены не выросли так сильно (многие соглашаются работать за 8 евро в час), но тенденция к росту цен также прослеживается.

Также в Алгарве и Лиссабоне домработницы начинают взимать плату не за время, а за квадратный метр площади квартир.

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