Португалия: защитник «Реала» пожаловался на отсутствие Роналду

Вторник, 28 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: защитник «Реала» пожаловался на отсутствие Роналду

Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал об игре команды после ухода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

«Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Гарет Бэйл и Карим Бензема тоже хорошие футболисты», — приводит слова Марсело Football Espana.

После ухода португальского футболиста посещаемость матчей мадридского клуба снизилась. Игру первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» посетило всего 48 446 зрителей. Это худший показатель клуба за 10 лет, пишет gazeta.ru.

Роналду ушел в это летнее трансферное окно в «Ювентус» за 112 млн евро. За мадридскую команду он играл в 2009 года.

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