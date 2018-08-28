Португалия: защитник «Реала» пожаловался на отсутствие Роналду

«Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Гарет Бэйл и Карим Бензема тоже хорошие футболисты», — приводит слова Марсело Football Espana.

После ухода португальского футболиста посещаемость матчей мадридского клуба снизилась. Игру первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» посетило всего 48 446 зрителей. Это худший показатель клуба за 10 лет, пишет gazeta.ru.

Роналду ушел в это летнее трансферное окно в «Ювентус» за 112 млн евро. За мадридскую команду он играл в 2009 года.