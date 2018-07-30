Португалия: жалобы на онлайн-прокат автомобилей

Понедельник, 30 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: жалобы на онлайн-прокат автомобилей

Хотите взять автомобиль напрокат через интернет?

Тогда нужно иметь в виду, что различные операторы, предоставляющие услуги по онлайн-прокату автомобилей, спровоцировали волну жалоб в Португалии.

Количество рекламаций в первом полугодии уже приблизилось к тысяче.

В целом, только в первые шесть месяцев 2018 года в местный регулятор сектора -Управление мобильности и транспорта (AMT) - были поданы 815 жалоб, на портале Portal da Queixa были зарегистрированы еще 50 жалоб.

Во многих случаях онлайн-сервисы - это просто посредники, работающие с несколькими компаниями по аренде, и при бронировании автомобилей через эти компании потребители не защищены, поскольку не существует никакого специфического законодательства, которое защищало бы их в этом вопросе.

Потребители становятся жертвами реального перекладывания («пинг-понга») ответственности между компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и онлайн-платформами, которые, если они являются иностранными, подчиняются регулирующим органам соответствующих стран. Вот почему очень сложно, если не невозможно, взыскать излишнюю оплату или рассчитывать на эффективность прошений о компенсации.

AMT заявило, что основные жалобы связаны с «включением в договоры несправедливых условий, а именно навязыванием - как «обязательных» - услуг, которые клиенту не нужны (например, страховки и via verde), требование выплаты убытков за ущерб, не признанный пользователями как подпадающий под их ответственность». В верхней части списка - также «более высокие - выше положенных по договору и необоснованные дебеты с кредитной карты», отмечает регулятор.

В свою очередь, жалобы на несправедливые условия, необоснованные платежи и прошения о возмещении - в общей сложности 319 - касаются, в основном, таких компаний по прокату автомобилей, как Europcar International (163), Sixt (45), Guérin (43), Centauro (39) и Hertz (29).

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