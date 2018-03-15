Португалия: жалобы на полицейских

Согласно им, в 2017 году эта организация получила 772 жалобы на действия представителей сил безопасности, что является самым высоким показателем за последние четыре года и на 42 рекламации больше, чем в 2016 году (730).

Большинство жалоб были поданы частными гражданами (403) и касались Полиции по охране общественной безопасности (PSP), Республиканской национальной гвардии (GNR) и Службы иностранцев и границ (SEF) - все эти службы курируются министерством внутренних дел (MAI).

В 2017 году IGAI обработала 1380 жалоб на полицию и открыла 16 дисциплинарных процессов (на шесть больше, чем в 2016 году) и 22 разбирательства (на два больше).

В течение последних шести лет IGAI возбудила дисциплинарные процессы против 11 сотрудников PSP и GNR за убийство гражданских лиц из огнестрельного оружия во время полицейских операций.

В прошлом году IGAI также возбудила дисциплинарные процессы против пяти сотрудников PSP за нанесение ранений из огнестрельного оружия гражданским лицам во время полицейских операций.

Задача IGAI заключается в обеспечении аудита, инспекций и мониторинга всех учреждений, служб и органов, курируемых MAI.