Португалия: жалуются на аэропорт...

Четверг, 12 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: жалуются на аэропорт...

Данные предоставлены Национальным управлением гражданской авиации (ANAC).

 

Согласно им, в течение прошлого года на международный аэропорт Лиссабона им. Умберту Дельгаду поступило более 600 (611) жалоб относительно его эксплуатации, что составляет увеличение на 16% за год.

Согласно ANAC, рост немного ниже, чем в 2016 году, когда число жалоб увеличилось на 43%. Столичный аэропорт является третьим по величине транспортным предприятием на национальном уровне после TAP и SATA.

Увеличение числа жалоб происходит параллельно с ростом потока пассажиров и самолетов. 22 июня аэропорт Лиссабона поставил рекорд по количеству посадок и взлетов - 680, и эта цифра может быть превышена уже в июле или августе. Что касается пассажиропотока, он вырос на 18%, а за десять лет увеличился с 13 миллионов до 26 миллионов.

На днях ANA - компания, управляющая инфраструктурой международного аэропорта им. Умберту Дельгадо - заявила, что в этом месяце будут открыты еще два выхода на посадку в пункты назначения за пределами Шенгенской зоны. Инвестиции составили 380 тыс. евро.

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