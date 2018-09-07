Португалия: жаркий август 2018-го

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: жаркий август 2018-го

Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) опубликовал сводку климатологического бюллетеня.

В нем минувший август месяц классифицируется как «чрезвычайно жаркий» относительно температуры воздуха и «чрезвычайно сухой» относительно осадков.

По данным метеорологов, август 2018 года в Португалии был вторым самым жарким (после августа 2003-го) за последние 15 лет. «Среднее значение температуры воздуха составляло 24,5 градуса Цельсия, что на 2,35 градуса выше климатической нормы», - отмечает IPMA.

Это относится как к средней максимальной, так и средней минимальной температуре.

В то время как максимальные значения достигали, в среднем, 32,41 градуса Цельсия, что представляет наибольшее значение с 1931 года, минимальный уровень составлял 16,60 градуса Цельсия, что на 1,10 градуса выше нормы.

Первая неделя месяца - с 1 по 6 августа - была исключительно жаркой, добавляет IPMA. Средняя температура воздуха превысила 30 градусов Цельсия, а максимальная температура достигла отметки 40 градусов 2-го и 4-го числа. 4 августа стал самым жарким днем с начала XXI века на континентальной территории Португалии.

В первую неделю августа волна жары накрыла почти всю континентальную территорию, за исключением прибрежных и внутренних районов на Севере. Самая высокая максимальная температура - 46,8 градуса - была зарегистрирована в Альвега, муниципалитет Сантарень, аномально жарко также было в самом городе Сантарень (46,3), Алькасер-ду-Сал, район Сетубал (46,2). Столбики термометров в Коруше (Сантарень) и Алваладе (Бежа) зашкаливали до 46,1 градуса.

Что касается самых высоких значений минимальной температуры, то они были зафиксированы в округе Порталегре и Проэнса-а-Нова (округ Каштелу Бранку) - 30,7 градуса, городах Порталегре, Каштелу Бранку и Лиссабон - соответственно, 30,5, 29,5 и 29,3.

В Бюллетене также указано, что абсолютные экстремумы максимальной температуры были превышены более чем на 40% климатологических станций, и примерно на 30% из них были превышены самые высокие значения минимальной температуры.

Что касается осадков, IPMA указывает, что август-2018 был третьим самым сухим с 2000 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: страховка – обязательна

      Точку в деле поставил вердикт Суда Европейского Союза.

      Подробнее

    • Португалия: жаркий август 2018-го

      Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) опубликовал сводку климатологического бюллетеня.

      Подробнее

    • Испания: в Севилье задержали авиапассажира

      Гражданская гвардия завела дело на пассажира, который летел самолетом из Барселоны в Севилью.

      Подробнее

    • Испания: охрана аэропорта Жироны отменила забастовку в сентябре

      Персонал компании Segurisa Servicios Integrales, который обеспечивает безопасность в аэропорту Жироны, решил отменить объявленную ранее забастовку, которая была намечена на 8 и 12 сентября.

      Подробнее

    • Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

      Телекоммуникационный холдинг Veon в пятницу сообщил, что завершил продажу 50% акций крупнейшего в Италии сотового оператора - Wind Tre.

      Подробнее

    • Толстый кот упал с балкона и отправил итальянца в больницу

      В Италии мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал ему на голову и серьезно повредил шею.

      Подробнее

    • Forbes назвал самые богатые семьи России

      Состояние самой богатой семьи в России — семьи Гуцериевых — сократилось в этом году на 3,9 млрд долларов.

      Подробнее

    • Тайвань отменил визы для россиян

      Правительство Тайваня разрешило российским туристам посещать остров без документальных формальностей на срок до 14 дней.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья