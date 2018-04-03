Португалия: жена изрезала мужа

Вторник, 03 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: жена изрезала мужа

Преступление произошло в контексте домашнего насилия.

Женщина была задержана Уголовной полицией (PJ) в центре Фуншала, Мадейра после того, как пять раз ударила мужа кухонным ножом в область грудной клетки.

Полицию и спасателей вызвали соседи, услышавшие шум.

Когда медицинская бригада прибыла на место происшествия, у 66-летнего мужчины уже остановилось сердце. После проведения реанимационных мероприятий он был доставлен в больницу, где был срочно прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное.

56-летняя женщина сама сдалась властям и предстала перед судом для определения адекватной меры пресечения.

Отмечается, о ситуации насилия в семье было известно как соседям, так и властям. Соседи неоднократно подавали жалобы на насилие в семье в PSP и заявляли, что «однажды супруги убьют друг друга».

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