Португалия: жестокое обращение

И, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Португалии, по крайней мере, с пожилыми людьми, не все обстоит благополучно.

В документе под названием «Предупреждение жестокого обращения с пожилыми людьми» были рассмотрены 53 стран Европы и количество нападений на пожилых людей за последние пять лет.

ВОЗ указывает, что Португалия является пятой страной в Европе (после Сербии, Австрии, Израиля и Македонии), где с пожилыми людьми обращаются хуже всего.

«В Португалии существуют серьезные проблемы в том что касается жестокого обращения с престарелыми», говорится в докладе.

Кроме того, Португалия занимает первое место среди европейских стран, которая меньше всего инвестирует в пожилых людей.