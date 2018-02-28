Португалия: жестокое обращение
О «здоровье» общества принято судить по тому, как оно относится к старикам и детям.
И, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Португалии, по крайней мере, с пожилыми людьми, не все обстоит благополучно.
В документе под названием «Предупреждение жестокого обращения с пожилыми людьми» были рассмотрены 53 стран Европы и количество нападений на пожилых людей за последние пять лет.
ВОЗ указывает, что Португалия является пятой страной в Европе (после Сербии, Австрии, Израиля и Македонии), где с пожилыми людьми обращаются хуже всего.
«В Португалии существуют серьезные проблемы в том что касается жестокого обращения с престарелыми», говорится в докладе.
Кроме того, Португалия занимает первое место среди европейских стран, которая меньше всего инвестирует в пожилых людей.