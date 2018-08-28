Португалия: жители Кашкайша недовольны ухудшением сервиса
Пассажиры поездов Лиссабон - Кашкайш требуют выполнения графиков и модернизации станций и поездов.
Проблема в том, что поезд - единственный общественный транспорт, связывающий Кашкайш и Лиссабон.
Разгневанные пассажиры сетуют, что поезда зачастую переполнены, и даже если человек вовремя приходит на станцию, не факт, что он сможет сесть в поезд.
Проблема усугубляется в часы пик и в выходные дни, когда множество людей едут на пляжи линии Кашкайша.
С 5 августа количество поездов на линии было сокращено: интервал между отправлениями увеличился с 12 до 15 минут, что тоже внесло свой вклад в загрузку.
Однако главная проблема в том, что и этот график не всегда соблюдается, а задержки вызывают настоящее столпотворение на станциях.
Также люди недовольны плохим состоянием поездов, которым не помешало бы обновление.
Самое худшее, с точки зрения пассажиров - это отсутствие альтернативного транспорта. Особенно остро это заметно в дни забастовок железнодорожников, когда добраться без машины из Кашкайша до Лиссабона практически невозможно.
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