Португалия: жители Кашкайша недовольны ухудшением сервиса

Вторник, 28 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: жители Кашкайша недовольны ухудшением сервиса

Пассажиры поездов Лиссабон - Кашкайш требуют выполнения графиков и модернизации станций и поездов.

Проблема в том, что поезд - единственный общественный транспорт, связывающий Кашкайш и Лиссабон.

Разгневанные пассажиры сетуют, что поезда зачастую переполнены, и даже если человек вовремя приходит на станцию, не факт, что он сможет сесть в поезд.

Проблема усугубляется в часы пик и в выходные дни, когда множество людей едут на пляжи линии Кашкайша.

С 5 августа количество поездов на линии было сокращено: интервал между отправлениями увеличился с 12 до 15 минут, что тоже внесло свой вклад в загрузку.

Однако главная проблема в том, что и этот график не всегда соблюдается, а задержки вызывают настоящее столпотворение на станциях.

Также люди недовольны плохим состоянием поездов, которым не помешало бы обновление.

Самое худшее, с точки зрения пассажиров - это отсутствие альтернативного транспорта. Особенно остро это заметно в дни забастовок железнодорожников, когда добраться без машины из Кашкайша до Лиссабона практически невозможно.

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