Португалия: Жозе Моуринью исполняется 55 лет

Вот уже 15 лет имя этого специалиста не сходит с заголовков СМИ по всему миру, а его история жизни и карьеры стала бестселлером и примером фантастических трудолюбия, работоспособности, а где-то и удачи.

Не будучи хоть сколько-нибудь примечательным футболистом, Жозе уже в достаточно молодом возрасте проявил себя умным человеком и сосредоточился на обучении тренерскому мастерству.

Моуринью начал тренерскую карьеру еще в 23 года и сначала работал в различных португальских клубах с молодежными командами. Попутно он учил языки и повышал свою квалификацию, пишет gazeta.ru.

Возможно, ключевой встречей для всей карьеры будущего Особенного стало знакомство со знаменитым Бобби Робсоном, к которому он в 1993 году попал в лиссабонский «Спортинг» в качестве переводчика.