Португалия: звонки в скорую выросли на 20 процентов из-за жары

Официальные источники из Национального института скорой медицинской помощи (INEM) пояснили, что спрос на скорую медицинскую помощь увеличился на 20%.

Звонки, поступающие в центры неотложной помощи, вызваны главным образом осложнениями хронических болезней.

По данным INEM, «очень существенное» увеличение числа аварийных вызовов «вызвано тепловой волной, прошедшей в последние дни».

Количество звонков между средой и воскресеньем увеличилось на 764 по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным INEM, система скрининга CODU «позволяет быстро оценить клиническую ситуацию жертв» и устанавливает приоритеты в отправке неотложной медицинской помощи, поэтому, несмотря на увеличение активности, «можно было реагировать на различные ситуации».

INEM также напомнил, что телефонный номер 112 следует использовать только в чрезвычайных ситуациях, и что в случаях, связанных с консультированием по вопросам здравоохранения, лучше звонить в Контактный центр национальной службы здравоохранения SNS24 по номеру 808 24 24 24.