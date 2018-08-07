Португалия: звонки в скорую выросли на 20 процентов из-за жары

Вторник, 07 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: звонки в скорую выросли на 20 процентов из-за жары

Медицинские экстренные вызовы на телефон 112 в последние дни значительно увеличились.

Официальные источники из Национального института скорой медицинской помощи (INEM) пояснили, что спрос на скорую медицинскую помощь увеличился на 20%.

Звонки, поступающие в центры неотложной помощи, вызваны главным образом осложнениями хронических болезней.

По данным INEM, «очень существенное» увеличение числа аварийных вызовов «вызвано тепловой волной, прошедшей в последние дни».

Количество звонков между средой и воскресеньем увеличилось на 764 по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным INEM, система скрининга CODU «позволяет быстро оценить клиническую ситуацию жертв» и устанавливает приоритеты в отправке неотложной медицинской помощи, поэтому, несмотря на увеличение активности, «можно было реагировать на различные ситуации».

INEM также напомнил, что телефонный номер 112 следует использовать только в чрезвычайных ситуациях, и что в случаях, связанных с консультированием по вопросам здравоохранения, лучше звонить в Контактный центр национальной службы здравоохранения SNS24 по номеру 808 24 24 24.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль вина на Мадейре

      Фестиваль вина на Мадейре расскажет о традициях производства и употребления самого популярного португальского вина.

      Подробнее

    • Португалия: звонки в скорую выросли на 20 процентов из-за жары

      Медицинские экстренные вызовы на телефон 112 в последние дни значительно увеличились.

      Подробнее

    • Испания: дроны помогут бороться с пляжными торговцами

      Полиция Форментеры будет использовать новейшие технологии для борьбы с нелегальной торговлей на пляжах.

      Подробнее

    • Преступник сбежал из тюрьмы в Испании

      Один из самых опасных преступников в Испании сбежал из тюрьмы.

      Подробнее

    • Италия: квартальная прибыль UniCredit выросла на 8%

      Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам II квартала 2018 года выросла на 8,3% в годовом исчислении и достигла 1,024 млрд евро.

      Подробнее

    • Италия: Модрич может перейти в «Ювентус»

      Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич хочет покинуть свой нынешний клуб.

      Подробнее

    • Столетняя американка объяснила долголетие одиночеством

      Жительница Нью-Йорка Луиза Жан Синьоре, отметившая 106-й день рождения, объясняет свое долголетие физической активностью, диетой и одиночеством.

      Подробнее

    • На чернокожую студентку натравили полицию

      Сотрудника университета в штате Массачусетс Smith College отстранили от работы за то, что тот вызвал охрану для проверки чернокожей студентки.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda