Португалка погибла делая селфи

Сандра Мануэла Да Коста Масед недавно переехала в Панаму из Португалии, чтобы работать учителем, как рассказала ее подруга.

И решила осмотреть местные достопримечательности, но погоня за эффектным кадром стоила ей жизни. Инцидент попал на видео, пишет life.ru.

Женщина отправилась в здание Luxor Tower в популярном районе Панамы. Она забралась на 27-й этаж, откуда открывался чудесный вид, и принялась делать селфи на балконе. Ради красивого кадра она села на край спиной к улице, держа селфи-палку. Но не удержалась и сорвалась вниз. По словам одного из жильцов, ее пытались отговорить от опасной затеи строители из здания напротив, пишет Metro.

"Я живу в этом здании. Она несколько минут делала селфи, и строители из дома напротив кричали ей, чтобы женщина была осторожна. Она села на край балкона, чтобы сделать последнее селфи, и сорвалась вниз" - Эрик Альзате, очевидец

Полиция начала расследование. Они склоняются к тому, что португалка потеряла равновесие из-за сильного порыва ветра. И из-за него же могла не слышать, что ей кричат строители. У Сандры остались двое детей.