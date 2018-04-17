Португалка продается за миллион фунтов стерлингов

Вторник, 17 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалка продается за миллион фунтов стерлингов

За миллион фунтов выставила себя на продажу португальская девственница.

Рекорд по цене за девственность решила установить 22-летяя Пенелопа из Португалии.

За право лишить ее невинности девушка хочет один миллион фунтов стерлингов.

Получив такие бешеные деньги, предприимчивая девственница намерена отправиться путешествовать по Америке и вообще совершить кругосветку. Также Пенелопа собирается купить квартиру в Португалии. Но пока ее планы далеки от осуществления, максимум ей предлагают 220 тысяч фунтов за ночь любви, пишет bloknot.ru.

Сейчас девушка учится в университете в Париже. Свое лицо она скрывает, так как не хочет посвящать в амбициозные планы семью. Однако телом Пенелопы может полюбоваться любой желающий.«Я из очень консервативной семьи, мне никогда не разрешали встречаться с мальчиками, и я росла, чувствуя себя подавленной. За мной все время присматривал старший брат, который всегда делал то, что хотел. Это несправедливо», -заявила самая дорогая девственница мира.

Продажей невинности Пенелопы занимается агентство Puremodelsclub, которое заберет себе 20% от сделки.«Это, безусловно, будет удивительная ночь, я люблю заботиться о себе и занимаюсь танцами, поэтому знаю, как должно двигаться тело. Мужчины хотят девственниц, потому что они чистые и нетронутые. Это то, что нужно помнить вечно», - обещает девушка.

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