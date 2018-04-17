Португалка продается за миллион фунтов стерлингов

Рекорд по цене за девственность решила установить 22-летяя Пенелопа из Португалии.

За право лишить ее невинности девушка хочет один миллион фунтов стерлингов.

Получив такие бешеные деньги, предприимчивая девственница намерена отправиться путешествовать по Америке и вообще совершить кругосветку. Также Пенелопа собирается купить квартиру в Португалии. Но пока ее планы далеки от осуществления, максимум ей предлагают 220 тысяч фунтов за ночь любви, пишет bloknot.ru.

Сейчас девушка учится в университете в Париже. Свое лицо она скрывает, так как не хочет посвящать в амбициозные планы семью. Однако телом Пенелопы может полюбоваться любой желающий.«Я из очень консервативной семьи, мне никогда не разрешали встречаться с мальчиками, и я росла, чувствуя себя подавленной. За мной все время присматривал старший брат, который всегда делал то, что хотел. Это несправедливо», -заявила самая дорогая девственница мира.

Продажей невинности Пенелопы занимается агентство Puremodelsclub, которое заберет себе 20% от сделки.«Это, безусловно, будет удивительная ночь, я люблю заботиться о себе и занимаюсь танцами, поэтому знаю, как должно двигаться тело. Мужчины хотят девственниц, потому что они чистые и нетронутые. Это то, что нужно помнить вечно», - обещает девушка.