Португальская авиакомпания TAP бьет рекорды

Эта цифра представляет собой увеличение на 21,8% по сравнению с 2016 годом и коэффициентом загрузки 82,9%, что на 4,4 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это был год успеха для португальской авиакомпании. TAP летит сегодня в 83 пункта назначения, что на восемь больше, чем в 2016 году, в 34 странах, что на четыре больше, чем в прошлом году.

TAP Cargo также закончил 2017 год рекордными показателями. К концу 2017 года самолеты компании перевезли около 78,5 тыс. тонн грузов и почты, что на 25% больше, чем в 2016 году.

Стратегия расширения в авиакомпании будет продолжена также в 2018 году, как сообщил генеральный директор TAP, Фернандо Пинто.