Португальская «Бенфика» хочет подписать Факундо Феррейру

Клуб из Лиссабона хочет усилить линию атаки и считает, что аргентинский футболист хорошо впишется в команду, пишет footboom.com.

У Феррейры в конце июня 2018 года заканчивается контракт с «Шахтером» и он рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Факундо готов перейти в чемпионат Португалии, но требует зарплату 2,5 миллиона евро в год и пять миллионов евро в качестве бонуса за переход.

«Бенфика» готова предложить аргентинцу требуемую зарплату, но отказывается платить бонус за переход. Осложняет ситуацию то, что другие клубы готовы удовлетворить запросы Феррейры, а наиболее настойчивым является «Интер», который готов заплатить Факундо 5 миллионов евро за подписание контракта. Поэтому португальский клуб попробует договориться с Феррейрой и снизить бонус за переход.