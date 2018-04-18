Португальская «Бенфика» хочет подписать Факундо Феррейру

Среда, 18 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальская «Бенфика» хочет подписать Факундо Феррейру

Форвард «Шахтера» Факундо Феррейра является приоритетным трансфером для «Бенфики».

Клуб из Лиссабона хочет усилить линию атаки и считает, что аргентинский футболист хорошо впишется в команду, пишет footboom.com.

У Феррейры в конце июня 2018 года заканчивается контракт с «Шахтером» и он рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Факундо готов перейти в чемпионат Португалии, но требует зарплату 2,5 миллиона евро в год и пять миллионов евро в качестве бонуса за переход.

«Бенфика» готова предложить аргентинцу требуемую зарплату, но отказывается платить бонус за переход. Осложняет ситуацию то, что другие клубы готовы удовлетворить запросы Феррейры, а наиболее настойчивым является «Интер», который готов заплатить Факундо 5 миллионов евро за подписание контракта. Поэтому португальский клуб попробует договориться с Феррейрой и снизить бонус за переход. 

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