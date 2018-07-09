Португальская скорая помощь пошутила над Неймаром

Лежащий нападающий сборной Бразилии Неймар попал на плакат португальской службы экстренной помощи (INEM), информирующий о статистике ложных вызовов врача. Соответствующая запись опубликована в официальном Twitter-аккаунте INEM.

«75,8 процента вызовов экстренных служб безосновательны», - гласит надпись на плакате с изображением лежащего на футбольном газоне бразильца. Пост обрел популярность среди пользователей интернета, набрав за менее чем двое суток свыше 6,3 тысячи лайков.

Сборная Бразилии выбыла из чемпионата мира, уступив в 1/4 финала сборной Бельгии. По подсчетам, Неймар в сумме пролежал на газоне более 13 минут за время своего выступления на турнире.

3 июля за многократные падения Неймара раскритиковал бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель. Поведение форварда он назвал позорным.

2 июля сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/8 финала мундиаля. В одном из эпизодов, игрок мексиканской сборной наступил Неймару на голеностоп, после чего бразилец начал кричать и изображать муки, что позже было высмеяно пользователями соцсетей.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.