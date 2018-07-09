Португальская скорая помощь пошутила над Неймаром

Понедельник, 09 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальская скорая помощь пошутила над Неймаром

Лежащий Неймар стал символом симуляции.

Лежащий нападающий сборной Бразилии Неймар попал на плакат португальской службы экстренной помощи (INEM), информирующий о статистике ложных вызовов врача. Соответствующая запись опубликована в официальном Twitter-аккаунте INEM.

«75,8 процента вызовов экстренных служб безосновательны», - гласит надпись на плакате с изображением лежащего на футбольном газоне бразильца. Пост обрел популярность среди пользователей интернета, набрав за менее чем двое суток свыше 6,3 тысячи лайков.

Сборная Бразилии выбыла из чемпионата мира, уступив в 1/4 финала сборной Бельгии. По подсчетам, Неймар в сумме пролежал на газоне более 13 минут за время своего выступления на турнире.

3 июля за многократные падения Неймара раскритиковал бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель. Поведение форварда он назвал позорным.

2 июля сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/8 финала мундиаля. В одном из эпизодов, игрок мексиканской сборной наступил Неймару на голеностоп, после чего бразилец начал кричать и изображать муки, что позже было высмеяно пользователями соцсетей.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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