Португальские компании - на агропродовольственной ярмарке в Париже

В ее работе в этом году участвуют ассоциация PortugalFoods и более 70-ти португальских компаний сектора. Вихчисле - Novarroz, Amendouro, Fresbeira, Ramirez, Frueat, Mirazeite идр.

PortugalFoods инвестировала в участие в SIAL Paris 700 тыс. евро. «Главное - продемонстрировать, что в Португалии производятся различные продукты, в которых традиции зачастую связаны с инновациями. Задача - в том, чтобы через бренд «Португалия» продемонстрировать то хорошее, что производится в этой стране», - отметил президент PortugalFoods Амандиу Сантуш.

По его словам, «выставка-ярмарка SIALParis является местом встречи для участников агропродовольственного сектора, которое в течение пяти дней объединяет продавцов и покупателей, что позволяет компаниям находить приоритетные рынки для реализации своих стратегий».

«Для Португалии это уже четвертый выпуск SIAL Paris под эгидой PortugalFoods. Если в 2012 году мы занимали площадь около 250 кв. метров и были представлены 16 компаний, то в этом году у нас рекордное присутствие - около 1000 кв. метров и 72 компании », - добавил глава PortugalFoods.

По оценкам ассоциации, мероприятие во французской столице, в котором примут участие более 7 тысяч экспонентов, посетят более 150 тысяч гостей со всего мира.

Подтверждено присутствие на SIAL Paris-2018 высокопоставленных гостей из Португалии: государственного секретаря по сельскому хозяйству и продовольствию Луиша Медейруш Виейра, государственного секретаря по вопросам интернационализации Эурику Брильянте Диаш, а также представителя Португальского агентства по инвестициям и внешней торговле (AICEP).

Основанная в 2008 году, ассоциация PortugalFoods объединяет предприятия, подразделения научно-технической системы и национальных и региональных организаций, представляющих агропродовольственный сектор. Среди целей ассоциации - увеличение технологического индекса компаний сектора, продвижение интернационализации и производство инноваций.