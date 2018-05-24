Португальские кораблики доплыли до Майорки

Как сообщили в службе 112, несколько мертвых особей были найдены на пляже в районе Молинар в Пальме. Экстренная служба Майорки призвала купальщиков проявлять бдительность и сообщать о встрече с этими организмами по телефону 112, пишет noticia.ru.

С конца апреля группа по мониторингу медуз на Балеарских островах занимается отслеживанием физалий после того, как они были замечены в водах у острова Форментера.

Ярко-синие колонии гидроидных организмов, внешне похожие на медуз, нетипичны для испанских пляжей, в связи с чем их массовое появление вызвало беспокойство на побережье Каталонии и Валенсийского сообщества, в особенности в Аликанте.

Физалии оставляют болезненные ожоги и представляют опасность для животных, детей и взрослых со слабым здоровьем.