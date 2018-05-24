Португальские кораблики доплыли до Майорки

Четверг, 24 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальские кораблики доплыли до Майорки

Вслед за массовым наплывом физалии, или португальского кораблика, на восточном побережье Испании отдельные колонии этих организмов были обнаружены на Балеарских островах.

Как сообщили в службе 112, несколько мертвых особей были найдены на пляже в районе Молинар в Пальме. Экстренная служба Майорки призвала купальщиков проявлять бдительность и сообщать о встрече с этими организмами по телефону 112, пишет noticia.ru.

С конца апреля группа по мониторингу медуз на Балеарских островах занимается отслеживанием физалий после того, как они были замечены в водах у острова Форментера.

Ярко-синие колонии гидроидных организмов, внешне похожие на медуз, нетипичны для испанских пляжей, в связи с чем их массовое появление вызвало беспокойство на побережье Каталонии и Валенсийского сообщества, в особенности в Аликанте.

Физалии оставляют болезненные ожоги и представляют опасность для животных, детей и взрослых со слабым здоровьем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португальские кораблики доплыли до Майорки

      Вслед за массовым наплывом физалии, или португальского кораблика, на восточном побережье Испании отдельные колонии этих организмов были обнаружены на Балеарских островах.

      Подробнее

    • Португалия: когда начнется учебный год

      Министерство образования определило даты начала следующего, 2018/2019, учебного года.

      Подробнее

    • Испания: в Марбелье появится карта туристического жилья

      Факультет туризма Университета Малаги составит карту отпускного жилья для мэрии Марбельи.

      Подробнее

    • Санабрия стала самым фотогеничным городом Испании

      Снимок городка Санабрия в Галисии стал победителем II конкурса фотографии самых красивых городов Испании.

      Подробнее

    • Еврокомиссия пообещала защищать права нелегалов в Италии

      Новые лица Италии ставят под сомнение ряд инфраструктурных проектов.

      Подробнее

    • В Италии поезд врезался в грузовик

      В Италии при столкновении поезда и грузовика погибли два человека.

      Подробнее

    • В голливудском аэропорту столкнулись два самолета

      Два самолета столкнулись в голливудском аэропорту Боб Хоуп в Бербанке, США.

      Подробнее

    • Пожарные спасли застрявшего бобра

      В американском городе Игл, штат Айдахо, пожарные освободили бобра, который застрял в ограде.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе