Португальские новинки в кинотеатрах

Так, в португальских кинотеатрах ожидается показ более 20-ти фильмов отечественного производства.

Первым португальским фильмом, который выйдет на большие экраны 2018 году, станет остросюжетный полнометражный художественный фильм «Bad Investigate» режиссера Луиша Ижмаэля, создателя «Balas & Bolinhos».

В марте в кинотеатрах дебютирует «Ramiro», фильм Мануэля Мозоса, созданный продюсерским центром «O Som e Fúria».

«O Som e Fúria» также дебютирует в двух международных совместных проектах: «Zama» Лукреции Мартель (в мае) и «9 Dedos» Фьюкса Оссанга (в июне), а также состоятся премьеры «Mariphasa» Сандру Агилар, «Hotel Império» Иво Феррейра и «Extinção«, даты выхода которых пока не определены.

Весной ожидаются премьеры «Cabaret Maxime», самого последнего фильма Бруну де Алмейда, в главных ролях - Майкл Империоли и Ана Падрау; «Soldado Milhões» Гонсалу Гальвау Телеша и Жорже Пайшау да Кошта и «Aparição» Фернанду Вендрелла по одноименному роману Вирджилиу Феррейра.

«Ruth», первый полнометражный художественный фильм Антониу Пиняу Ботелью производства «Leopardo Filmes», дебютирует 17 мая. Фильм рассказывает о начале карьеры футболиста Эузебио, но это также и портрет Португалии в 1961 году, еще при колониальном и диктаторском режиме.

В июне «Leopardo Filmes» представляет «Sauvage» Денниса Берри, с Катариной Валленштейн в главной роли, а в сентябре в кинотеатрах дебютирует второй полнометражный фильм Риты Нунеш, «Linhas tortas».

Также среди летних премьер - «Quero-te tanto» Висенте Алвеша производства «Ukbar Filmes» и «Caminhos magnétikos» Эдгара Пера производства «Bando à Parte».

«Filmes do Tejo» планирует коммерческую премьеру «Tristes Monroes» Габриэла Абрантеша. Также ожидаются премьеры полнометражного художественного фильма Серджио Трефаута по роману «Seara de Vento» Мануэля да Фонсека, «Colo» Терезы Вильяверде, «Pedro e Inês» Антониу Феррейра и «Snu» Патрисии Секейра.

C.R.I.M. представляет «Amor, Amor» Жорже Крамеза и «Encontro Silencioso» Мигеля Клара Вашконселуш.

Будут также представлены несколько совместных португальско-бразильских проектов производственной компанией Fado Filmes., в том числе «O grande circo místico», который бразильский режиссер Кака Диего снимал в Португалии, и «Praça Paris» Люсии Мурат с актрисой Джоан де Верона, оба - продюсерской компании «Fado Filmes».

Также в марте на больших экранах дебютирует «Joaquim« Марселу Гомеша, а в августе - «Vazante» Даниэла Томаша, представленные в прошлом году на Берлинском кинофестивале.

Пока не определена дата португальской премьеры «O homem que matou D. Quixote», фильма Терри Гиллиама, снятого в Португалии при участии продюсерской компании «Ukbar Filmes».