Португальский чай борется с болезнью Альцгеймера

Как рассказал специалист, в ходе исследования было установлено, что в зеленом чае с Азорских островов содержится вещество, которое способствует когнитивным функциям, помогает бороться с различными формами деменции, такими как болезнь Альцгеймера, и повышает творческий потенциал.

«После сбора различных видов чая со всего мира я пришел к выводу, что азорский чай превосходит аналоги по содержанию полифенолов», - заявил ученый, который долгие годы работает с несколькими португальскими и канадскими университетами.

Полифенолы - это химические вещества, которые присутствуют в растениях и плодах, которые, как указывают недавние научные исследования, очень полезны для людей и поэтому должны быть включены в пищу.

По мнению научного сообщества, продукты, богатые полифенолами, выполняют несколько важных функций в организме и являются антиоксидантами, помогая бороться с различными заболеваниями, включая рак.

Жозе Батишта, многие годы изучавший десятки видов чая из Китая, Японии и Таиланда, публикуя научные исследования, гарантирует, что китайский чай «очень похож» на азорский чай, выращиваемый у моря, но содержит в три раза больше теинов, чем зеленый чай с Азорских островов.

В настоящее время Жозе Батишта выясняет, на каком этапе в азорском чайном листе образуется вещество, которое повышает познавательные функции. Также исследователь отмечает, что на вкус азорский чай «менее горький», чем остальные, что заставило его подозревать, что в нем содержится слегка сладкая аминокислота, которая характерна только для Азорских островов.

Помимо заключения, что азорский чай «богаче», ученый теперь хочет создать условия для изучения потенциала зеленого чая. Он отмечает, что аминокислота через полчаса после попадания в организм достигает мозга и стимулирует нейротрансмиттеры, такие как ациколин, которые борются, к примеру, с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Жозе Батишта также пояснил, что аминокислота, выявленная в азорском чае, имеет «противоположный эффект» для возбуждающих веществ, таких как кофеин, выступает как естественный релаксант без побочных эффектов, к примеру, сонливости, как у бензодиазепинов (Xanax). Также исследователь заявил, что аминокислота влияет на волны, которые излучают мозг, «увеличивая творческий потенциал» у людей.

Также Жозе Батишта сотрудничает с Институтом офтальмологии в Порту в разработке методологий, помогающих диагностировать рак на ранней стадии, занимаясь изучением именно чая благодаря высокому содержанию в нем антиоксидантов.

Чай был завезен на Азорские острова в XIX веке из Бразилии. Сегодня Азоры -единственный европейский регион, где выращивается эта культура. На архипелаге действуют две производственные единицы: фабрика Gorreana - семейный бизнес, открытый в 1883 году, и Porto Formoso. Обе фабрики находятся на острове Сан-Мигел, в муниципалитете Рибейра-Гранде.