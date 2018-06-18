Португальский чиновник приехал в Россию на велосипеде

Понедельник, 18 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальский чиновник приехал в Россию на велосипеде

Футбольный болельщик доехал из Португалии до Москвы на велосипеде.

Служащий мэрии португальского муниципалитета Аленкер Элдер Батишта, который добирался на велосипеде на чемпионат мира через всю Европу, уже в Москве, конечный пункт поездки совсем близко - поселок Кратово Московской области, где находится база португальской сборной.

«Москва... Вот я и пришел», - написал он утром в понедельник на русском на странице в Facebook Rumo à Rússia 2018.

В одном из сообщений, сделанных накануне, Батишта разместил дорожную карту своего велопробега. «Кажется, еще вчера я планировал маршрут», - пишет португалец и предлагает подписчикам посмотреть все места, через которые он проехал. От муниципалитета Аленкер, расположенного в 40 километрах от Лиссабона, до Кратово 4700 километров. Батишта стартовал из своего родного поселка 6 мая, за это время он оставил позади Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву, Латвию. Российско-латвийскую границу Батишта пересек 13 июня, пишет РИА Новости.

На протяжении всего путешествия он делился впечатлениями, фотографиями и видео, сделанными в ходе поездки. У его страницы в Facebook почти шесть тысяч подписчиков. Батишта стал мировой знаменитостью: о нем сообщают СМИ от Кении по Австралии, от Гондураса до Германии.

Цель пробега не только футбол, но и благотворительность: Батишта хочет собрать деньги для португальской ассоциации Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, занимающейся оказанием помощи детям, больным раком.

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