Португальский эмигрант убил жену и сына

49-летний гражданин Португалии убил свою 42-летнюю жену и 18-летнего сына в Пайерне, западная Швейцария.

По предварительным данным, поводом для преступления послужило расставание супругов, произошедшее около полутора месяцев назад, а также тот факт, что жена ушла из семейного дома в двумя детьми, 18 и 13 лет, и проживала в квартире возле ж/д станции Пайерне. Тела женщины и юноши были найдены на полу квартиры, где они жили немногим более месяца. По словам соседей, «члены семьи часто ругались».

После совершения двойного убийства португалец бежал, но вскоре сдался полиции после пятичасовых переговоров «без оказания сопротивления». Отмечается, что мужчина имел разрешение на владение оружием, выданное в Швейцарии. Теперь эмигрант будет ожидать судебного процесса в местном КПЗ.

Между тем, сотрудники португальской GNR, после получения заявления со стороны одного из родственников погибших, провели обыск на дому убийцы в приходе Бранка г. Албергария-а-Велья (округ Агеда) и изъяли 28 единиц оружия, а также различные боеприпасы и др. Капитан GNR Клаудиу Лопеш сообщил об изъятии швейцарским властям, пояснив, что «убийца должен будет за преступление владения запрещенным оружием в автономном производстве».

Среди изъятого оружия - различные элементы военного арсенала, которые, как полагают в GNR, принадлежали швейцарской армии, в частности, десять единиц огнестрельного оружия различных калибров, 16 штыковых сабель, оружие кустарного производства, 1. 282 боеприпаса различных калибров. «Это старое оружие, но все оно находится в рабочем состоянии», - уточнил Клаудиу Лопеш.